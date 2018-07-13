Президент Ильхам Алиев: Безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе проведенного в пятницу совещания при участии руководителей правоохранительных органов республики.

«В мировом масштабе Азербайджан одна из самых безопасных стран. Азербайджанский народ живет, творит, созидает в условиях мира, спокойствия, безопасности. Мы делаем все возможное для того, чтобы азербайджанский народ жил хорошо. Сегодня Азербайджан стремительно развивающееся в мировом масштабе современное государство. Наша сила растет день ото дня, день ото дня усиливается наш потенциал – в политической сфере, дипломатической сфере, экономической сфере, сфере военного строительства, на полях сражений, спортивных аренах, в социальной сфере. За последние 15 лет не было второй страны, так стремительно развивающейся с экономической точки зрения, как Азербайджан. Поэтому, конечно, силы, желающие бросить тень на наши достижения, оказать влияние на нашу политику, используют различные методы. Против нас проводятся грязные кампании, кампании по дискредитации, клеветнические кампании. Эти кампании, построенные на лжи, клевете, бывают неэффективными. Азербайджанский народ не верит этой лжи, этой клевете. Азербайджанский народ верит в свое руководство. Это всему миру наглядно доказали проведенные в этом году президентские выборы», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанского государства отметил, что против страны проводятся кампании «черного пиара», которые управляются из различных внешних центров.

«Они тоже оказываются неэффективными. Несколько неправительственных организаций, называющих себя правозащитниками, день и ночь проводят клеветническую кампанию против Азербайджана. Это тоже не возымело никакого влияния ни внутри страны, ни за рубежом. Наши зарубежные связи расширяются. Проведенный на днях саммит НАТО еще раз доказал, насколько велико уважение к нам. Сегодня Азербайджан - страна, имеющая очень большое уважение в мировом масштабе. То есть, эти попытки тщетны. Темные силы никак не могут оказать давление на нашу политику, нашу волю. Их последние шаги показывают, что, кроме террора, у них ничего не осталось. Но это не пройдет, как не прошло и в прошлые годы. Азербайджанское государство и в этот раз показало и покажет свою силу. Все преступники будут привлечены к ответственности, ответят перед судом, перед справедливостью и перед народом. У нас достаточно силы, возможностей, чтобы обеспечить это. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых после преступлений, часть преступников уже задержана. Оперативно-розыскные меры будут продолжены. С полной уверенностью могу сказать, что от ответственности никто не уйдет», - заявил Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что азербайджанский народ может быть абсолютно уверен в том, что Азербайджан и дальше будет идти по пути развития, прогресса.

«Мы и дальше будем проводить свою политику, обеспечим счастливое будущее азербайджанского народа», - отметил глава государства.

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