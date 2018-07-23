Новый уровень отношений между Азербайджаном и Францией сулит новые проекты - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который состоялся 19-20 июля, поднял на новый уровень отношения с Францией, сказал Trend председатель парламентского комитета по науке и образованию, академик Иса Габиббейли.

По его словам, подписанные в рамках визита соглашения внесут важный вклад в экономику как Франции, так и Азербайджана, а также углубят экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом.

“Двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией сулят нам новые проекты”, - добавил депутат.

Габиббейли подчеркнул, что визит главы Азербайджанского государства открывает новые большие перспективы экономического сотрудничества между двумя странами.

Депутат высоко оценил значимость парижского визита и отметил, что отношения Азербайджана и Франции успешно развиваются в сферах политики, экономики, энергетики, экологии, транспорта, безопасности, культуры и других. По мнению собеседника агентства, визит создаст почву для еще большего развития этих связей.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Авторы: Ильхама Исабалаева, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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