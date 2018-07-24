В Баку проводится рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере военного образования

24 июля 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) проводится рабочая встреча между экспертами НАТО и министерства обороны Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

В ходе рабочей встречи проводятся обсуждения на тему «Модуль электронного образования».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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