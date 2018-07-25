Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Тертерском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Тертерском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Тертерском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, ОАО «Азерхалча» будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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