Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Самухском районе

4 августа 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Еникенд-Кобер-Гараагаджлы в Самухском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Еникенд-Кобер-Гараагаджлы, соединяющей три населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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