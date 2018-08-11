Главы МИД каспийской "пятерки" подготовят коммюнике саммита в Актау

11 августа 2018 02:25 (UTC+04:00)


Ожидается, что главным итогом встречи станет принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 11 августа в Актау главы МИД Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и Росии обсудят дальнейшие направления работы "пятерки", а также итоговые документы пятого Каспийского саммита, который состоится здесь на следующий день, передаёт ТАСС.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, на встрече глав МИД планируется подвести итоги деятельности Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров и договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской "пятерки" после подписания Конвенции о правовом статусе Каспия, а также проработать коммюнике предстоящего саммита.

На предыдущей встрече глав МИД прикаспийских государств, которая прошла в Москве в декабре 2017 года, ее участники подготовили проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, принятие которой, как ожидается, станет главным итогом саммита.

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