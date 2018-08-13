Президент Ильхам Алиев взял под контроль расследование смерти военнослужащего в воинской части

13 августа 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов в понедельник принял Абилова Акифа Самед оглу - отца военнослужащего Фахмина Абилова, несколько дней назад скончавшегося в N-й воинской части минобороны.

«Я остался доволен встречей и предоставленной мне информацией», - сказал Trend отец погибшего военнослужащего.

«Генеральный прокурор сказал, что дело находится под личным контролем Президента Азербайджана. Я был подробно проинформирован о следствии по возбужденному уголовному делу. Также было сказано, что уже арестованы трое лиц, виновных в этом деле», - сказал Акиф Абилов.

Отец солдата добавил, что верит, что следствие будет проводиться справедливо и в отношении виновных лиц будут приняты предусмотренные законом меры.

«Я решительно против политизации произошедшего», - отметил Абилов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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