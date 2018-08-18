Азербайджанская делегация участвует в VI съезде Партии справедливости и развития Турции

БАКУ /Trend/ - В субботу в столице Турции Анкаре проходит VI съезд Партии справедливости и развития.

Согласно информации размещенной на сайте партии "Ени Азербайджан", азербайджанская делегация во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" - исполнительного секретаря, вице-премьера Али Ахмедова принимает участи в работе съезда.

В состав делегации входят член Правления ПЕА, заместитель комитета Милли Меджлиса (парламента) Эльдар Ибрагимов и заместитель комитета Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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