Хикмет Гаджиев: Быть парламентарием не дает оснований нарушать законы других стран

БАКУ /Trend/ - Быть парламентарием не дает оснований нарушать законы других стран. Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя намерение немецкого парламентария посетить оккупированные территории Азербайджана с азербайджанской стороны.

Гаджиев отметил, что если немецкий депутат намерен посетить оккупированные территории Азербайджана и с азербайджанской части линии соприкосновения войск, то он должен обратиться с письменными извинениями, выразить уважение к законам, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

«Он, являясь представителем законодательного органа, должен уважать законы государств-членов ООН. Быть членом парламента никому не дает оснований нарушать законы других стран. Каждый должен знать, что такие незаконные визиты служат поощрением сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии и кровавой этнической чистки, и препятствуют решению конфликта мирным путем в соответствии с международным правом», - сказал глава пресс-службы.

Нарушение законов, идентичных во всех государствах-членах ООН, со стороны указанного депутата, а далее попытка оправдания этого шага является большой ошибкой, добавил он.

«Также нельзя исключать, что подобные провокационные шаги преследуют неудачную цель специально нанести вред развитию связей между Азербайджаном и Германией. Сомнительный момент заключается в том, что посольство Азербайджана в Германии неоднократно письменно предупреждало о незаконных поездках на оккупированные территории Азербайджана и негативных последствиях этих поездок. В любом случае это лицо включено в список "нежелательных лиц" за нарушение законов Азербайджана», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

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