Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исландии в стране Берглинд Асгейрсдоттир.

Посол Берглинд Асгейрсдоттир обошла строй почетного караула.

Берглинд Асгейрсдоттир вручила Президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства выразил надежду на то, что Берглинд Асгейрсдоттир будет регулярно встречаться в Азербайджане с руководителями соответствующих структур и проводить переговоры по определению перспектив сотрудничества между двумя странами. Президент Ильхам Алиев отметил наличие хорощих возможностей для развития связей в политической сфере, расширения сотрудничества в международных структурах. В то же время, подчеркнув перспективы налаживания связей в области торговли и туризма, глава государства сказал, что прекрасные туристические уголки Исландии и Азербайджана создают хорошие возможности для этого.

Выразив удовлетворение от пребывания в Азербайджане, посол Берглинд Асгейрсдоттир отметила, что Баку - очень живописный и привлекательный город. Посол сказала, что архитектура столицы страны произвела на нее глубокое впечатление. Подчеркнув, что вратарь национальной команды Исландии по футболу Ханнес Тур Халлдорсон перешел в азербайджанский клуб "Карабах", дипломат отметила, что этот голкипер прославился на чемпионате мира, и сказала, что его переход в команду "Карабах" вызывает большой интерес исландцев к Азербайджану.

Отметив необходимость определения направлений дальнейшего развития связей между двумя странами, посол Берглинд Асгейрсдоттир сказала, что существуют хорошие возможности для сотрудничества в различных сферах.

Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха.

Посол Нго Дук Манх обошел строй почетного караула.

Нго Дук Манх вручил Президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Вьетнамом в различных сферах, глава государства отметил, что взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в укреплении этих связей. Отметив, что связи двух стран имеют богатые традиции, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением напомнил о том, что еще в советский период больщое количество студентов из Вьетнама получали образование в Азербайджане и сообщил, что встречался с ними во время своего успешного визита во Вьетна. Отметив успешное сотрудничество в политической сфере, в рамках международных структур, глава государства подчеркнул хороший потенциал для развития связей в торгово-экономической сфере.

Посол Нго Дук Манх передал главе государства приветствия Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга. С удовлетворением отметив, что в свое время получил образование в Азербайджане, дипломат сказал, что встреча вьетнамских выпускников с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его визита во Вьетнам произвела на них глубокое впечатление. Сказав, что чувствует себя здесь как дома, посол выразил гордость от назначения чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в Азербайджане. Он отметил, что приложит все усилия для развития связей двух стран.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, попросил передать его приветствия Президенту Вьетнама.

Президент Ильхам Алиев в четверг также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Бенин Иссираджоу Гомина Ибрагима.

Посол Иссираджоу Гомина Ибрагим обошел строй почетного караула.

Иссираджоу Гомина Ибрагим вручил Президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив необходимость проведения широкого обмена мнениями о развитии отношений между Азербайджаном и Бенином, глава государства выразил уверенность в том, что посол Иссираджоу Гомин Ибрагим проведет в Азербайджане эффективные встречи в связи с этим, и отметил, что с этой точки зрения большое значение имеет дальнейшее сближение двух народов и расширение сотрудничества в различных сферах.

Выразив удовлетворение от прибытия в Азербайджан, посол Иссираджоу Гомина Ибрагим сказал, что за период предыдущей дипломатической деятельности близко ознакомился с информацией об Азербайджане. Отметив, что конференция министров Движения неприсоединения прошла в Азербайджане на высоком уровне, посол сообщил о своем участии в мероприятии. Иссираджоу Гомина Ибрагим отметил наличие хороших возможностей для сотрудничества между двумя странами в сферах образования и сельского хозяйства.

Посол пожелал Президенту Азербайджана новых успехов в деятельности и процветания азербайджанскому народу.

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