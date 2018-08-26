Марианна Вардинояннис: Величие души, глубокая чувствительность и любовь, которыми так богато сердце Мехрибан Алиевой - уникальны

БАКУ /Trend/ - Под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой проделана выдающаяся работа по поддержке социального, культурного и экономического развития Азербайджана, пропаганде богатых культурных традиций страны во всем мире.

Об этом сказала Trend президент Ассоциации дружбы детей с раковыми заболеваниями ELPIDA, президент Фонда Марианны Вардинояннис, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна Вардинояннис.

«Моя дружба с госпожой Мехрибан Алиевой, президентом Фонда Гейдара Алиева – человеком с широким мировоззрением, моим самым дорогим другом, которым я глубоко восхищаюсь, и моя любовь и уважение к азербайджанскому народу – это два сильных мотива не только для продолжения, но и для расширения этого сотрудничества в рамках будущих совместных проектов. С первого же дня нашего знакомства она поддержала наши инициативы, посетила ELPIDA и нашу Онкологическую детскую больницу в Афинах. Величие ее души, глубокая чувствительность и любовь, которыми так богато ее сердце, действительно уникальны. На протяжении нашего долговременного сотрудничества в ЮНЕСКО у меня была возможность стать свидетелем ее решимости, и я глубоко тронута такой прекрасной дружбой, и счастлива встретить ее на своем жизненном пути», - сказала Марианна Вардинояннис.

Говоря об укреплении связей между Азербайджаном и Грецией, она отметила, что Азербайджан является страной не только с богатой историей, но и со светлым будущим.

«Моя искренняя дружба с Президентом Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой дала мне возможность познакомиться с этой красивой и интересной страной и азербайджанским народом. Баланс между прошлым и настоящим, историей и будущим является общей чертой, объединяющей Грецию и Азербайджан. На этом фундаменте наши народы строят прочное и устойчивое сотрудничество. Я уверена, что это сотрудничество приведет к значительным результатам, и убеждена, что обе страны заинтересованы в укреплении связей в социальной и культурной сферах, а также в сферах образования и здравоохранения. Отмечу, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является дальновидным политиком, который умеет налаживать дружеские отношения и диалог между странами. Его ежедневные усилия обеспечили современный имидж Азербайджана, развитие и прогресс в жизни азербайджанцев. Ильхам Алиев продолжает дело великого азербайджанского лидера Гейдара Алиева. Ильхам Алиев открыл двери Азербайджана для всего мира. Путем сотрудничества с другими странами и организациями он превратил эту великую страну в центр культуры, прогресса и инноваций», - сказала Марианна Вардинояннис.

Она также рассказала о сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева.

«У нас до сих пор было множество возможностей для сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева в рамках различных проектов. Это было большой честью для нас, а данные проекты принесли значимые плоды. Великолепное выступление Государственного ансамбля танца Азербайджана и Азербайджанского государственного симфонического оркестра в театре Иродио в Афинах 27 сентября 2014 года сделало наши народы ближе, представило грекам музыку, танцы и культуру Азербайджана. Мы также поддержали кампанию “YES”, которая была организована Фондом Гейдара Алиева для молодежи. Эта кампания дала большие результаты. Мы постоянно сотрудничаем в рамках ЮНЕСКО в сферах образования и культурного наследия», - сказала Марианна Вардинояннис.

(Автор: Илькин Шафиев)

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