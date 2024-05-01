Необходимо найти варианты решения сложных вызовов - Габриэла Рамос

БАКУ /Trend/ - Необходимо найти варианты решения сложных вызовов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос во время выступления на панельной сессии "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу", проводимой в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"В различных обществах существует раскол. Мы должны расставить приоритеты в требованиях. Нам нужно понять состояние других. Естественно, мы должны руководить этими усилиями, и это возлагает на нас обязательства. Нам необходимо создать среду, в которой мы сможем увидеть проявление сострадания.

Мы должны попытаться понять проблемы, с которыми сталкиваются другие", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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