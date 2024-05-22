DREAM FEST 2024 покажут на российском телеканале

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024 будет показан на российском телеканале НТВ.

Как сообщает Trend Life, об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

"В перспективе мы рассматриваем создание DREAM TV и DREAM RADİO, которые будем развивать в международной концепции", - отметил он.

Напомним, что с 23 по 28 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024.