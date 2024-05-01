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ЦБ Азербайджана огласил прогноз средней цены на азербайджанскую нефть на 2024-2025 годы

Экономика Материалы 1 мая 2024 11:43 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана огласил прогноз средней цены на азербайджанскую нефть на 2024-2025 годы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднюю цену одного барреля нефти в 2024 году на уровне 85,7 доллара США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В 2025 году средняя цена одного барреля нефти прогнозируется на уровне 83,5 доллара США", - подчеркнул он.

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