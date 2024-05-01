Глава минэнерго Азербайджана приглашен на энергофорум Кыргызстана

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов приглашен на июньский энергетический форум Кыргызстана в Вене, сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев кыргызским СМИ, передает в среду Trend.

"В Вене 10-11 июня пройдет Кыргызский энергетический форум, организуемый Всемирным банком и министерством энергетики Кыргызстана. На этот форум я пригласил и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, который обещал принять участие в нем", - отметил Ибраев.

По его словам, также на мероприятие в Вене приглашены министры энергетики Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

На энергетическом форуме будут обсуждаться перспективы развития энергетики как в самом Кыргызстане, так и в странах Центральной Азии и прикаспийских государствах, а также их взаимное сотрудничество.