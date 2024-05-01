Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Глава минэнерго Азербайджана приглашен на энергофорум Кыргызстана

Энергетика Материалы 1 мая 2024 10:07 (UTC +04:00)
Глава минэнерго Азербайджана приглашен на энергофорум Кыргызстана

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов приглашен на июньский энергетический форум Кыргызстана в Вене, сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев кыргызским СМИ, передает в среду Trend.

"В Вене 10-11 июня пройдет Кыргызский энергетический форум, организуемый Всемирным банком и министерством энергетики Кыргызстана. На этот форум я пригласил и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, который обещал принять участие в нем", - отметил Ибраев.

По его словам, также на мероприятие в Вене приглашены министры энергетики Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

На энергетическом форуме будут обсуждаться перспективы развития энергетики как в самом Кыргызстане, так и в странах Центральной Азии и прикаспийских государствах, а также их взаимное сотрудничество.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости