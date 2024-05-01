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Центральный банк Азербайджана огласил прогнозы по ВВП на 2024-2025 годы

Экономика Материалы 1 мая 2024 11:27 (UTC +04:00)
Центральный банк Азербайджана огласил прогнозы по ВВП на 2024-2025 годы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост ВВП в текущем году на уровне 3,5-4 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, в следующем году ожидается рост на уровне трех процентов.

"В свою очередь, прогнозируется рост ненефтяного ВВП на уровне 5-6 процентов", - подчеркнул он.

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