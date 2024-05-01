Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы движемся к миру

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку, рассказал о ситуации в регионе после войны

Как сообщает Trend, глава государства подчеркнул, что Азербайджан работает очень активно, предложил Армении начать переговоры по мирному соглашению и даже разработал основные принципы и проект мирного соглашения.

Заявив, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет в сентябре прошлого года, Президент Ильхам Алиев также отметил, что, несмотря на необоснованные политические атаки на нашу страну, Азербайджан все же предложил мир.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сейчас наблюдаются позитивные тренды и мы движемся к миру.