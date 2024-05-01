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Президент Ильхам Алиев: Представители различных этнических групп и религий, проживающие в Азербайджане, являются истинными патриотами нашего государства

Политика Материалы 1 мая 2024 10:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Представители различных этнических групп и религий, проживающие в Азербайджане, являются истинными патриотами нашего государства

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьей. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это — богатый опыт, накопленный веками", - подчеркнул глава государства.

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