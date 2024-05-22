Кыргызстан и Всемирный банк обсудили взаимное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев провел переговоры с делегацией Всемирного банка, сообщила пресс-служба министерства, передает Trend.

Согласно информации, делегацию Всемирного банка возглавляли региональный директор по вопросам справедливого роста, финансов и институтов по странам Европы и Центральной Азии Асад Алам и региональный директор по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.

Сообщается, что на встрече обсуждались приоритеты развития Кыргызстана, стратегические направления сотрудничества с Всемирным банком, а также оказание содействия в реализации проектов, запланированных на 2024-2025 годы. В числе обсуждаемых вопросов также были приоритетные задачи министерства по фискальной реформе и реформе государственных финансов.