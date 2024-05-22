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"Челси" уволил Маурисио Почеттино

В мире Материалы 22 мая 2024 02:02 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино отправлен в отставку.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила британская пресса.

Такое решение было принято после встречи аргентинского специалиста со спортивными директорами клуба Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом, а также с одним из директоров Бехдадом Экбали. Пресса также сообщился, что расставание с Почеттино завершилось на позитивной основе.

Отметим, что под руководством 52-летнего тренера «Челси» завершил сезон 2023/2024 на 6-м месте. Он возглавил лондонский клуб 1 июля прошлого года.

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