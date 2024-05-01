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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован

Политика Материалы 1 мая 2024 11:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечил мир посредством войны, и этот вопрос должен быть основательно исследован

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обеспечил мир посредством войны. Считаю, что этот вопрос следует тщательно исследовать.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Напомнив, что международные организации приняли резолюции и решения о прекращении оккупации Армении, глава государства подчеркнул:

"Те, кто принимал резолюции, ничего не сделали для их реализации. Тогда мы вынуждены были добиться мира посредством войны. В 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны мы освободили большую часть наших территорий. А в сентябре прошлого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет".

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