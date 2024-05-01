В МИД Украине приветствовали договоренности между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Украины приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией о делимитации их государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, говорится в заявлении МИД, передает Trend.

Министерство подчеркивает, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета и территориальной целостности "является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе".

В министерстве сообщили, что в условиях угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достижение соглашения о делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией является дополнительным и важным фактором стабильности.