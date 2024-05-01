McDonald’s Azərbaycan провел акцию по посадке деревьев совместно с учениками школы-интерната (ФОТО)

В Азербайджане в связи с провозглашением текущего года «Годом солидарности во имя зеленого мира» начали реализовываться различные экологические проекты.

Один из таких проектов – инициатива «Eco-Ambassadors», реализуемая компанией McDonald’s Azərbaycan совместно с Care Group.

В рамках этой инициативы при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана 26 апреля в поселке Мушфигабад состоялась акция по посадке деревьев. В мероприятии приняли участие 100 учеников школы-интерната с интегрированным обучением №11 совместно с сотрудниками McDonald’s Azərbaycan.

За один день было посажено более 200 деревьев, что стало заметным вкладом в благоустройство окружающей среды.

Мероприятие также направлено на формирование чувства ответственности среди молодежи. Участники акции не только внесли свой вклад в сохранение природы, но и получили ценный опыт и знания о важности охраны окружающей среды для будущих поколений.

Целью проекта «Eco-Ambassadors», который будет продолжаться до конца года, является повышение осведомленности и образования в области экологии среди подростков. В рамках проекта в Баку и его окрестностях будут проведены различные мероприятия, среди которых – обучающие семинары по экологии, установки ящиков с саженцами и контейнеров для управления пластиковыми отходами, кампании по посадке деревьев и уборке побережья, разработка молодежью своих собственных небольших экологических проектов и многое другое. Эти практические занятия будут способствовать выработке конкретных навыков среди подростков.

Отметим, что защита окружающей среды всегда являлась одним из приоритетов компании McDonald’s Azərbaycan, что отражается во многих аспектах ее деятельности, включая внедрение инновационных решений по минимизации количества отходов, сокращение использования пластика, переход на более экологичную упаковку, материалы для игрушек и пр. Тем самым компания вносит свой вклад в развитие более устойчивого бизнеса и сохранения планеты для будущих поколений.