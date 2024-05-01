Европейская комиссия не может быть политизированным органом - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия не может быть политизированным органом.

Как сообщает в среду Trend, об этом Шарль Мишель заявиил в интервью испанской газете "El Mundo".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что иногда в Брюсселе наблюдаются двойные стандарты в ходе принятия решений среди государств-членов сообщества.

Он отметил, что Европейская комиссия не может быть политизированным органом, она должна уважать нейтралитет и объективность.

Комментируя вопрос расширения ЕС, глава Евросовета подчеркнул важность того, что в 2004 году в состав сообщества вошли новые члены.

По его мнению, если бы 20 лет назад ряд стран не вошел бы в ЕС, в этих государствах возник бы "новый железный занавес". Тем не менее Мишель признал, что в Евросоюзе "существует растущая проблема" с принятием единогласных решений.

Как считает глава Евросовета, следующее расширение ЕС станет историческим моментом.

"Украине понадобится особый переходный период, потому что это особый, уникальный случай из-за ее размеров, из-за сельского хозяйства, из-за войны", - добавил он.

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