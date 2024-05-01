АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал соглашение между Азербайджаном и Арменией провести переговоры в Алматы.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Акорду, об этом говорится в заявлении президента Казахстана о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы.

"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ. Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Ереван предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, 30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияро заявил о том, что Азербайджан и Армения подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

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