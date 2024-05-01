В Узбекистане обсудили строительство Трансафганского мультимодального транспортного коридора

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане состоялась встреча министров транспорта и представителей стран-участниц Трансафганского мультимодального транспортного коридора, который охватывает Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан, передает Trend.

Согласно информации, на мероприятии присутствовали также представители железнодорожных администраций и международные автомобильные перевозчики. Был подписан протокол о создании совместной рабочей группы и принята «Дорожная карта» по развитию транспортного коридора.

Сообщается, что также обсуждались перспективы строительства Трансафганской железной дороги и возможное создание Консорциума для этого проекта, в который могут войти заинтересованные страны для разработки технико-экономического обоснования и совместного финансирования работ.

Помимо этого, прошли двусторонние встречи и бизнес-диалоги между экспедиторами и транспортными предприятиями участвующих стран.

Отмечается, что следующая встреча запланирована на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024», который пройдет в Казани с 14 по 19 мая 2024 года.