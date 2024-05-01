В Кыргызстане обсудили вопросы сотрудничества с представителями SECO

БАКУ /Trend/ - 29 апреля в Бишкеке прошла встреча зампредседателя Национального банка Кыргызской Республики Манаса Жакыпова с программным менеджером Департамента макроэкономической поддержки Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Рональдом Жиндрой и представителями посольства страны в Кыргызстане, сообщили в Национальном банке, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, тенденции развития финансового сектора и ход реализации совместных проектов в рамках технического сотрудничества.

Сообщается, что Жакыпов выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с SECO и активное участие в реализации проектов по развитию финансового сектора в Кыргызской Республике, включая развитие инфраструктуры финансового рынка, внедрение цифрового сома и усовершенствование инструментов надзора за финансово-кредитными организациями.

По результатам встречи швейцарская сторона выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с Национальным банком Кыргызской Республики.