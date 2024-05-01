Изменение климата создает заметные угрозы глобальной безопасности - Зорица Уросевич

БАКУ /Trend/ - Изменение климата создает заметные угрозы глобальной безопасности.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила исполнительный директор ООН по туризму Зорица Уросевич во время выступления на VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

"Мы живем в положении многостороннего кризиса. Мир и диалог необходимы для его решения.

Отсутствие мира нарушает баланс человечества. Изменение климата, нехватка продовольствия и подобные проблемы затрудняют жизнь. Кого будет интересовать глобальное потепление, если элементарные потребности не будут удовлетворены? Изменение климата создает заметные угрозы глобальной безопасности", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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