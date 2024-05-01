У "Naxçıvan Bank" нет финансовых проблем - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - "Naxçıvan Bank" не имеет финансовых проблем.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

Он напомнил, что данный банк передал часть кредитного портфеля Kapital Bank.

"Данное решение было принято акционерами банка. Даже сейчас акционеры будут обсуждать определенные вопросы и принимать решения. Однако нет проблем в его финансовой устойчивости", - подчеркнул он.

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