A-Qroup объявил месяц семьи

15 мая - международный день семьи, в связи с чем страховая компания A-Qroup объявила весь май месяцем семьи и предлагает воспользоваться акцией -10% на медицинский пакет “Ailə”.

“Ailə” – это простой способ защиты своих родных от существенных финансовых затрат и повышение шанса выздоровления в случае выявления болезней. Помимо доступной цены важным преимуществом страхового продукта является БЕСПЛАТНЫЙ расширенный Check Up, позволяющий обнаружить самые вероятные проблемы со здоровьем. В план БЕСПЛАТНОГО Check Up входят все необходимые анализы для выявления и диагностики онкологических заболеваний, гепатита В и С, определения уровня сахара и холестерина в крови. Дополнительно, плановая сезонная вакцинация против гриппа. К услугам Застрахованных по программе “Ailə” также: круглосуточная консультативно-диспетчерская служба, предназначенная для оперативного решения вопросов, скидки на медицинские услуги для родственников застрахованного.

Обновленная страховая программа “Ailə” — это весьма доступный по цене полис, который призван стать самым эффективным инструментом защиты финансового благополучия вашей семьи.

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