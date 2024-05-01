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Президент Ильхам Алиев: Как принимающая сторона COP29, мы видим свою роль в наведении мостов

Политика Материалы 1 мая 2024 11:21 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Как принимающая сторона COP29, мы видим свою роль в наведении мостов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан был единогласно избран страной-хозяйкой COP29. Теперь мы видим свою роль в наведении мостов.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

Напомнив, что Азербайджан может многое сделать благодаря своей истории, географии, взаимоотношениям с европейскими институтами, а также географическому расположению между Востоком и Западом, глава государства отметил:

"Помимо обсуждения финансовых вопросов, которые и так будут главной темой СОР29, нам нужны солидарность и взаимное доверие".

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