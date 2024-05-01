Узбекистан и Германия обсудили сотрудничество в области цифровых технологий

БАКУ /Trend/ - Представители Узбекистана и Германии провели встречу в рамках сотрудничества в области цифровых технологий, передает Trend.

Согласно информации, на встрече делегация Узбекистана встретилась с представителями Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии. В ходе встречи стороны обсудили будущие перспективы сотрудничества.

Согласно информации, посол Узбекистана в Германии Дилшод Ахатов и Генеральный директор IT Park Uzbekistan Фарход Ибрагимов представляли узбекскую сторону. С немецкой стороны присутствовали государственный секретарь Штефан Шнор, руководитель департамента двусторонней цифровой политики Марк Ледерманн и советник департамента международных отношений и внешнеэкономической деятельности Диана Хустер.

Сообщается, что на встрече были обсуждены возможности увеличения сотрудничества между Узбекистаном и Германией в сфере цифровизации и развития транспортной инфраструктуры. Посол Узбекистана рассказал о проводимых реформах в секторе информационных технологий и цифровизации, а также в области транспорта, в рамках реализации Стратегии "Узбекистан 2030".

Фарход Ибрагимов представил IT Park как быстро развивающуюся площадку, которая предоставляет международным компаниям налоговые льготы, таможенные преференции и другие услуги для успешного ведения бизнеса в Узбекистане.

Государственный секретарь Штефан Шнор подчеркнул важность стратегического сотрудничества между двумя странами для экономического роста и предложил поддержку в установлении контактов с немецкими бизнес-ассоциациями и ассоциациями стартапов.

Представители Германии также отметили важность IT-аутсорсинга как начального этапа для выхода на немецкий рынок и определили филиал IT Park в Германии как фасилитатора в этой задаче.