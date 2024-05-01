Россия снизит с мая добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В мае, в соответствии с добровольными сокращениями, согласованными Россией и некоторыми странами ОПЕК+, РФ должна чуть больше снизить объемы добычи нефти, но увеличить ее экспорт, передает Trend.

Согласно информации, в марте ряд стран ОПЕК+ приняли решение сократить добычу во втором квартале. Россия намерена уменьшить как объемы добычи, так и экспорта нефти на общую величину 471 тыс. баррелей в течение этого периода, с разной структурой сокращений в каждом из месяцев.

Сообщается, что в апреле Россия сократит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт - на 121 тыс. баррелей в сутки. В мае планируется снизить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки и экспорт на 71 тыс. баррелей в сутки. В июне будет только сокращаться добыча на 471 тыс. баррелей в сутки.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн баррелей в сутки. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, она составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Таким образом, в апреле добыча нефти в России должна составить 9,1 млн баррелей в сутки, в мае - 9,05 млн баррелей в сутки, а в июне - 8,979 млн баррелей в сутки, что соответствует квоте Саудовской Аравии.