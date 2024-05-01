Реализуя совместные проекты, возможно предотвратить чувство ненависти - Вера Аль-Мёвла

БАКУ /Trend/ - Реализуя совместные проекты, возможно предотвратить чувство ненависти.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила представитель Фонда солидарности молодежи Ливана Вера Аль-Мёвла во время панельных обсуждений на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Она отметила, что прилагаются усилия для преодоления этой ненависти посредством культуры, искусства, диалога.

"Наша цель - установление мира, обеспечение сосуществования. Мы реализуем различные программы для молодежи, обучаем их. Думаю, что реализуя совместные проекты, мы сможем предотвратить ненависть и добиться установления мира", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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