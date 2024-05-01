Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой

БАКУ /Trend/ - В VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу принимают участие представители более 110 стран. Это демонстрация того, что форум является очень важной международной площадкой, на которой обсуждаются вопросы межкультурного диалога.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", который начал работу в Баку 1 мая.