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Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)

Общество Материалы 1 мая 2024 09:20 (UTC +04:00)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первая азербайджанка, завоевавшая золотую медаль на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходившем на греческом острове Родос, Ульвия Фаталиева вернулась на Родину.

Как сообщает в среду Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменку встречали представители Федерации шахмат Азербайджана, представители СМИ, болельщики, родственники, представители общественности.

Ульвия Фаталиева выиграла континентальное первенство, сыграв вничью с представительницей Грузии Ниной Бациашвили в 10-м туре.

После этого азербайджанская шахматистка, набравшая 8,5 балла, стал недосягаемой для соперников.

Отметим, что Европейский шахматный союз проводит индивидуальное первенство Европы среди женщин с 2000 года. Ульвия Фаталиева вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном первенстве континента.

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Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)
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