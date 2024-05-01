Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая азербайджанка, завоевавшая золотую медаль на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходившем на греческом острове Родос, Ульвия Фаталиева вернулась на Родину.

Как сообщает в среду Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменку встречали представители Федерации шахмат Азербайджана, представители СМИ, болельщики, родственники, представители общественности.

Ульвия Фаталиева выиграла континентальное первенство, сыграв вничью с представительницей Грузии Ниной Бациашвили в 10-м туре.

После этого азербайджанская шахматистка, набравшая 8,5 балла, стал недосягаемой для соперников.

Отметим, что Европейский шахматный союз проводит индивидуальное первенство Европы среди женщин с 2000 года. Ульвия Фаталиева вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном первенстве континента.

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