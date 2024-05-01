Центральный банк Азербайджана понизил прогноз инфляция на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Азербайджане будет в пределах целевого показателя (4±2%) в 2024 и 2025 годах, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по апрельским прогнозам текущего года ожидается, что годовая инфляция в 2024 году составит 3,5 процента, а в 2025 году - 4,2.

Подчеркивается, что по сравнению с январским прогнозом в апреле прогноз был понижен.

"Со времени прошлой встречи существенных изменений баланса инфляционного риска не произошло. Геополитическая напряженность, препятствия на важных международных торговых путях, изменение климата, нестабильность цен на сырьевые товары на мировом рынке и инфляция в странах-партнерах остаются основными инфляционными рисками иностранного происхождения. Однако ожидание того, что монетарные условия в мире останутся жесткими, а центральные банки в ведущих странах в среднесрочной перспективе снизят процентные ставки более умеренно, является фактором, который снизит глобальную инфляцию. С другой стороны, основной внутренний риск, который может увеличить инфляцию, связан с активизацией местных факторов затрат, а также государственных расходов и чрезмерным ростом совокупного спроса. В целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга. Ожидается, что годовая инфляция будет в пределах целевого показателя (4±2%) в 2024 и 2025 годах, если текущие условия останутся неизменными (апрельский прогноз: 3,5% к 2024 году и 4,2% к 2025 году)", - говорится в сообщении ЦБА,

Отметим, что ООН прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 5,9 процента, а в 2025 году - 3,9 процента, АБР прогнозирует в 2024 году - 5,5 процента, 2025 - 6,5, а ВБ - в 2024 году на уровне 2,2 процента, 2025 - 2,3 процента.

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