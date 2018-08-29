Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджана" от 13 марта 2018 года.

Согласно изменениям, председателем Наблюдательного совета назначается заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Мамедалиев Юсуф Ульфат оглу; членами Наблюдательного совета назначаются: заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Бабаев Интигам Вагиф оглу, заместитель министра образования Азербайджана Велиева Махаббат Мухаррам гызы, заместитель министра культуры Азербайджана Байрамов Рафиг Ясин гызы, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Керимли Метин Имдад оглу, заместитель Национального совета молодежных организаций Азербайджана Меджидова Марьям Теймур гызы, председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи" Оруджов Сеймур Вагиф оглу, председатель молодежного общественного объединения "Мост в будущее" Велиев Сеймур Айдын оглу, заместитель исполнительного директора общественного объединения - молодежного движения "Джаван" Агабейли Мурад Асиф оглу.

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