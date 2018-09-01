Азербайджан и Россия подписали 15 документов (версия 2)

1 сентября 2018 17:43 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В субботу в Сочи по завершении встречи в расширенном составе и рабочего обеда состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

"Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией" подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин.

Затем были подписаны "Соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" и северной части мелководья Абшеронского полуострова на азербайджанском участке дна Каспийского моря между публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана", "Контракт между публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана", "Соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане", "Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании между акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и публичным лицом юридического права "Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана", "Соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из России между акционерным обществом "Газпромбанк", акционерным обществом "Российский экспортный центр" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана.

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