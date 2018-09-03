Получение религиозной информации из соцсетей нецелесообразно - Госкомитет Азербайджана

3 сентября 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны ни на минуту не прекращают свою коварную деятельность против Азербайджана. Об этом в понедельник сказал, выступая на конференции на тему "Религиозный радикализм - один из основных угроз национальной безопасности" заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров.

"Мы видим, что некоторые страны прилагают усилия для экспорта в Азербайджан чуждых идеологий, нетрадиционных религиозных течений", - сказал он.

Гейдаров отметил, что некоторые силы, не желающие ускоренного развития Азербайджана, стремятся оказать не только политическое воздействие, но и воздействие в религиозной плоскости. И поэтому одной из основных целей сейчас является защита молодежи от влияния чуждых идеологий, сказал он.

"Учитывая эти направленные против страны угрозы, мы призываем граждан к бдительности и рекомендуем быть очень внимательными при получении религиозной информации. В особенности, нецелесообразно получение религиозной информации из социальных сетей. Рекомендуем гражданам использовать лишь ту религиозную литературу, на которую имеется разрешение Государственного комитета по работе с религиозными структурами", - сказал Гейдаров.

По его словам, отрадно, что верующие также высоко оценивают демократические ценности государства и оказывают ему свою поддержку.

Зампредседателя Госкомитета добавил, что каждый гражданин должен прилагать усилия в борьбе с религиозным радикализмом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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