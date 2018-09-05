Глава МИД Японии: Токио упрощает визовый режим для граждан Азербайджана

5 сентября 2018 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Япония приняла решение об упрощении визового режима для граждан Азербайджана.

Об этом в среду сказал находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, Япония желает усилить многовекторные отношения с Азербайджаном.

«Надеемся, что по итогам этого визита дружественные связи между двумя странами будут еще более развиваться», - сказал Коно.

Японский министр выразил удовлетворение реализацией проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, в котором японская ITOCHU имеет долю участия в 3,65 процента.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

«Это придаст еще больший импульс нашему сотрудничеству», - добавил глава МИД Японии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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