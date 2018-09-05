Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении применения е-услуг в социальной сфере (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о расширении применения электронных услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения.

Согласно указу, на основе информационных систем министерства труда и социальной защиты населения создается «Централизованная электронная информационная система» (ЦЭИС).

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено обеспечить создание в течение трех месяцев Интернет-портала "e-social" с целью предоставления в электронной форме посредством единой платформы оказываемых населению услуг; в течение шести месяцев, с целью осуществления в электронной форме услуг, связанных с мероприятиями по занятости, обеспечить создание в ЦЭИС подсистемы занятости.

Министерству юстиции в течение трех месяцев при согласовании с министерством финансов и Государственным агентством по оказанию услуг населению и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено подготовить проект положения о ЦЭИС и представить главе государства; подготовить проект положения о портале и представить Президенту Азербайджана; подготовить предложения в связи с усовершенствованием законодательства по автоматизации пенсионных назначений, предоставлению в электронном порядке услуг в этой сфере и определению стажа социального страхования граждан и представить Президенту Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по усовершенствованию законов Азербайджана в связи с осуществлением в электронном порядке услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, а также переходом на полную электронизацию пенсионных назначений; в течение двух месяцев обеспечить финансирование расходов по созданию и содержанию портала и подсистемы, предусмотренной в пункте 2.2 указа; в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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