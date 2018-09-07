Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет свою роль в вопросах энергобезопасности региона, Европы (версия 2)

7 сентября 2018 20:16 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет свою роль в вопросах энергетической безопасности региона, Европы.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая шестого сентября в Загребе на официальном приеме от имени Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

"Мы обсудили вопросы широкомасштабного сотрудничества в области развития энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры, промышленности. Обсудили также региональные вопросы. Во всех обсуждаемых вопросах у нас есть общий подход. Это очень важно. Это делает нас настоящими стратегическими партнерами. Азербайджан играет свою роль в вопросах энергетической безопасности нашего региона, Европы. Мы будем продолжать играть более активную роль, и в этом смысле сотрудничество с Хорватией представляет для нас большое значение. Азербайджан был также инициатором проекта межконтинентального железнодорожного сообщения, и это уже приводит к значительному росту объема грузоперевозок из Европы в Азию и в обратном направлении. Все эти проекты – это проекты с конкретными результатами, и данные проекты нас объединяют", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил благодарность Хорватии за оказываемую Азербайджану устойчивую поддержку в отношениях с Европейским союзом.

"Как мы сегодня обсудили, мы возлагаем большие надежды на скорейшее завершение нового соглашения с Европейским союзом, и это также станет очень важным этапом в нашем сотрудничестве. Это всесторонний документ, охватывающий все сферы, связанные с политикой Азербайджана, его демократическим и экономическим развитием, энергетической политикой, транспортом, мультикультурализмом. Это будет важным документом, обеспечивающим в дальнейшем активное сотрудничество между Азербайджаном и Европой. Вы отметили вклад, вносимый нами в миссию НАТО «Решительная поддержка». Мы с самого начала в Афганистане, я имею в виду наших солдат. Мы являемся одними из малочисленных стран, вступивших в коалицию с 2002 года. Недавно мы увеличили наш военный контингент в Афганистане до 120 военнослужащих. А это – один из самых высоких показателей среди стран, которые не являются членами НАТО. Разумеется, мы обеспечиваем коалиционные силы логистикой, транспортной поддержкой, предоставляем возможности полета над нашей территорией, и наш вклад высоко оценивается со стороны НАТО и стран-членов", - сказал Президент Азербайджана.

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