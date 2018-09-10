Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шабранском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шабран-Амирханлы-Газбабалы в Шабранском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Шабран-Амирханлы-Газбабалы, соединяющей пять населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 8,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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