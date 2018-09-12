Азербайджанские парламентарии участвуют в мероприятиях ТюркПА в Бишкеке

12 сентября 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские парламентарии – председатель парламентского комитета по здравоохранению и комиссии ТюркПА по окружающей среде и природным ресурсам Ахлиман Амирасланов и зампред комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Севиндж Гусейнова находятся с визитом в Бишкеке, говорится в сообщении Аппарата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, распространенном в среду.

В рамках мероприятий в комиссии ТюркПА по окружающей среде и природным ресурсам под председательством Амирасланова будет заслушан отчет «ГМО и влияние их распространения».

В комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам на повестке дня будут отчет и рекомендации на тему «Кино и анимация как части тюркского культурного наследия в тюркоязычных странах».

Также пройдет семинар на тему «Кинотеатр и анимация в странах-членах ТюркПА».

В ходе визита запланирована и встреча участников мероприятий с председателем Жогорку Кенеша (парламент) Дастанбеком Жумабековым.

Визит продлится до 15 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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