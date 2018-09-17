Президент Ильхам Алиев принял главного редактора китайского информагентства "Синьхуа" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию под руководством главного редактора в статусе министра информационного агентства "Синьхуа" Китайской Народной Республики Хэ Пина.

Выразив удовлетворение хорошим сотрудничеством китайского информационного агентства "Синьхуа" с Азербайджанским государственным информационным агентством, глава государства выразил уверенность в том, что после визита в Азербайджан делегации под руководством главного редактора информационного агентства "Синьхуа" Хэ Пина, это сотрудничество еще более расширится. Отметив, что китайско-азербайджанские связи очень успешно развиваются, Президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив свой официальный визит в Китайскую Народную Республику, подчеркнул, что этот визит дал очень хорошие результаты. Указав на наличие весьма хороших возможностей для развития торговых связей между двумя странами, глава государства сказал, что для роста взаимного экспорта ведется практическая работа. Констатировав наличие большого потенциала и для сотрудничества в туристическом секторе, Президент Ильхам Алиев сказал, что граждане Китая посредством электронной визы могут свободно приезжать в Азербайджан. Глава государства отметил большую роль новостных агентств и печати в развитии туризма. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наши страны успешно сотрудничают также в транспортной сфере, отметил рост количества и объема продукции, вывозимой из Китая на мировые рынки через территорию Азербайджана.

Выразив главе государства от имени китайской делегации признательность за прием, главный редактор информационного агентства "Синьхуа" Хэ Пин расценил это как показатель очень большого значения, придаваемого Президентом Ильхамом Алиевым развитию азербайджано-китайских отношений. Хэ Пин сказал, что стал очевидцем процесса стремительного развития в Азербайджане. Главный редактор информационного агентства "Синьхуа" также отметил, что встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе визита в Китай в 2015 году и подписанные тогда соглашения о сотрудничестве внесли весьма большой вклад в развитие наших связей. Он отметил, что в результате деятельности руководителей государств двух стран, в последние годы развитие азербайджано-китайских отношений успешно продолжается. Рассказав о встречах, проведенных в нашей стране, Хэ Пин отметил значение подписанных между "Синьхуа" и Азербайджанским государственным информационным агентством документов о сотрудничестве, подчеркнул важность дальнейшего расширения данного сотрудничества.

Гость также с удовлетворением отметил, что непосредственно ознакомился с деятельностью действующих в Азербайджане китайских компаний. Главный редактор информационного агентства "Синьхуа" подчеркнул, что отношения между нашими странами в рамках инициативы Китая "Один пояс – один путь" развиваются стремительно.

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