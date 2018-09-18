Хикмет Гаджиев стал и.о. завотделом по внешним связям Администрации Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев с 17 сентября назначен на должность заместителя заведующего отделом по внешним связям Администрации Президента Азербайджана, сообщил Trend во вторник источник в МИД.

Так как должность заведующего отделом по внешним связям Администрации Президента Азербайджана на данный момент является вакантной (до назначения премьер-министром её занимал Новруз Мамедов), Хикмет Гаджиев фактически стал исполняющим обязанности завотделом Администрации Президента.

Напомним, что Хикмет Гаджиев занимал должность пресс-секретаря МИД с 2014 года.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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