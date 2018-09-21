Mарзуг аль Ганим: Kувейт заинтересован в развитии связей с Азербайджаном, играющем роль моста между Востоком и Западом

21 сентября 2018 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – государство, добившееся важных достижений во многих сферах. Об этом сказал председатель Национального собрания Кувейта Марзуг аль Ганим, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

Председатель Национального собрания отметил: "От имени народа Кувейта сердечно поздравляю азербайджанский народ со 100-летием создания парламента. Мы никогда не забудем, что после восстановления независимости Азербайджан в рамках международных организаций всегда выступает с позиции поддержки прав Кувейта. Азербайджан, всегда занимающий принципиальную позицию, постоянно поддерживает нас. Как наглядное свидетельство этого можно отметить поддержку нашего членства в Совете Безопасности ООН. Поэтому сегодня мы испытываем чувство гордости в связи с тем, что находимся среди наших братьев и друзей".

Говоря о связях между двумя странами, председатель Национального собрания отметил, что в последние годы достигнуты важные достижения в политической, экономической и культурной сферах между Азербайджаном и Кувейтом. Имеются большие возможности для дальнейшего расширения этих связей.

«Мы заинтересованы в развитии связей с такой важной страной, как Азербайджан, расположенной на исключительном и чувствительном географическом пространстве, играющей роль экономического и культурного моста между Востоком и Западом. Развитие связей с таким важным государством как Азербайджан имеет исключительное значение. Прежде всего, Азербайджан – государство, достигшее важных успехов во многих сферах. Отрадно, что в прошлом году Азербайджан посетили 20 тысяч кувейтцев. Однако мы намерены увеличить эту цифру вдвое. Это позитивно повлияет на торговый оборот и вложение инвестиций между двумя странами. В то же время, мы намерены интенсифицировать сотрудничество между двумя странами в культурной сфере. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере молодежи и спорта», - сказал председатель Национального собрания.

Марзуг аль Ганим отметил, что Национальное собрание Кувейта заинтересовано в укреплении сотрудничества с Милли Меджлисом Азербайджана. Существуют хорошие возможности для сотрудничества как в рамках парламентских организаций, так и на уровне межпарламентских групп дружбы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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