Председатель парламента Кыргызстана: Законы, принятые парламентом, создали основательную почву для демократического развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Законы, принятые парламентом, создали основательную почву для демократического развития Азербайджана. Об этом сказал председатель парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

Он отметил, что создание Азербайджанской Демократической Республики является важным событием не только для азербайджанского народа, но и в жизни региона в целом.

"Создав сто лет назад свой парламент, азербайджанский народ продемонстрировал приверженность демократическим принципам. Парламент, созданный в Азербайджане сто лет назад, осуществлял деятельность на основе современной модели парламентаризма. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала лишь 23 месяца. В 1920 году азербайджанский народ утратил независимость. Однако после распада Советского Союза азербайджанский народ, оставаясь приверженным своим традициям государственности, смог создать независимое государство. Конечно, общенациональному лидеру азербайджанского народа, дальновидному политику Гейдару Алиеву принадлежит неоценимая роль в сохранении и развитии независимости страны. Именно в результате его усилий была упрочена государственность Азербайджана, страна вступила на путь развития, была принята Конституция, сформирована национальная идеология, в различных отраслях осуществлены широкомасштабные и глубокие реформы",.

Джумабеков добавил, что парламент также сыграл активную роль во всех реформах.

"Так, законы, принятые парламентом, осуществляющим деятельность на основе принципов демократии и верховенства закона, создали основательную почву для демократического развития Азербайджана", - сказал он.

Председатель подчеркнул, что проведение в стране и за рубежом различных мероприятий, связанных с Азербайджанской Демократической Республикой, служит показателем оценки народом своей истории.

"Сегодня азербайджанский народ гордится своей страной и руководством, высоко оценивает политическую и экономическую независимость. Привлекательность Азербайджана с точки зрения туризма, его развитие в области здравоохранения и образования и укрепление позиций на международной арене являются показателями развития страны", - сказал Джумабеков.

Констатировав, что Милли Меджлис Азербайджана придает значение межпарламентскому сотрудничеству, председатель отметил, что Милли Меджлис успешно сотрудничает со многими парламентскими организациями.

Подчеркнув, что Кыргызстан и Азербайджан связывают общие корни, религиозная и культурная общность, Дастанбек Джумабеков констатировал, что исторически между двумя народами существовали дружественные связи, что эти отношения мы видим и сегодня.

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