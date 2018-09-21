Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия в Баку Чемпионата мира по дзюдо (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - B Баку в Национальной арене гимнастики в пятницу состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, официальные лица государства и правительства.

Сначала был показан видеоролик об исторических памятниках Азербайджана, развитии спорта, в том числе дзюдо, международных спортивных соревнованиях, проводимых в нашей стране.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер выступили на церемонии.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении сказал:

-Уважаемые гости, дорогие друзья, от имени Федерации дзюдо Азербайджана приветствую каждого из вас по случаю открытия чемпионата мира по дзюдо 2018 года, проходящего в столице нашей страны городе Баку, желаю успехов участникам соревнований.

Добро пожаловать на азербайджанскую землю, обладающую уникальной природой и древней историей.

Под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева забота на государственном уровне о физической культуре и спорте в Азербайджане растет. Строятся новые спортивные комплексы, укрепляется материально техническая база спорта, в этом направлении реализуются крупные проекты. Азербайджан уже завоевал доверие международных структур и на высоком уровне проводит многие престижные мероприятия. Первые Европейские игры, проведенные в 2015 году, IV Игры исламской солидарности – в 2017 году, а также чемпионаты Европы и мира, проходившие в нашей стране по многим видам спорта, снискали глубокое уважение спортивной общественности высоким уровнем организации.

Мы впервые организуем чемпионат мира по дзюдо. Выражаю Международной федерации дзюдо глубокую признательность за это большое доверие. Верю, что это грандиозное мероприятие будет иметь очень большое значение с точки зрения более широкой пропаганды дзюдо в нашей республике. Можем сказать, что дзюдо – один из популярных видов спорта в Азербайджане.

Хочу выразить уверенность в том, что бакинский чемпионат превратится в грандиозный праздник для любителей спорта. Азербайджанские болельщики дзюдо впервые получают возможность вживую отслеживать борьбу на татами сильнейших дзюдоистов мира. Не сомневаюсь, что все участники чемпионата, независимо от результатов этой большой спортивной борьбы, покинут Азербайджан с приятными впечатлениями, воспоминания о нашей стране и нашем народе оставят неизгладимый след в памяти каждого дзюдоиста.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер в своем выступлении сказал:

-Ваше превосходительство, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов, президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, уважаемые гости, дамы и господа, уважаемые спортсмены и зрители.

Разрешите от имени Международной федерации дзюдо, и в целом, от имени семьи дзюдо выразить Азербайджанской Республике нашу признательность за прекрасную организацию этого грандиозного мероприятия. Бакинское мероприятие действительно очень красивое, в то же время, все участники восхищаются дружбой и гостеприимством. Азербайджан – это не только страна, обладающая высокими экономическими показателями, одновременно, это страна, вносящая крупные инвестиции в культуру, спорт, искусство и другие сферы. Азербайджан, организующий многие престижные спортивные мероприятия, чемпионаты Европы и мира, а также реализующий многие спортивные проекты, является государством, вносящим вклад в развитие и процветание в мире.

Всем вам желаю успехов на этих представительных соревнованиях. Вместе с тем, надеюсь, что вы получите удовольствие от города Баку. Всем спортсменам и участникам, каждому из вас хочу передать мои наилучшие пожелания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил чемпионат мира по дзюдо открытым.

Прозвучали гимн Азербайджанской Республики и гимн Международной Федерации дзюдо.

Затем был показан видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов.

Состоялось выступление мастеров искусств Азербайджана, подготовленное специально для этого мероприятия.

Церемония открытия завершилась концертом всемирно известного итальянского певца Аль Бано.

После церемонии открытия Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи побеседовали за чайным столом с экс-президентом Европейского олимпийского комитета, ветераном дзюдо Патриком Хикки и всемирно известным певцом Аль Бано.

На чемпионате мира по дзюдо, который продлится до 27 сентября, будут вести борьбу примерно 800 спортсменов из 125 стран.

Aзербайджан представлен на чемпионате 9 спортсменами и 6 спортсменками.

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